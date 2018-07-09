«Их бог прикрыл»: в Ростове в ДТП погиб водитель «десятки», а у пассажиров — ни единой царапины

Во время аварии в машине были жена и теща погибшего

Авария произошла сегодня, 9 июля, около трех часов ночи под Сиверским мостом возле отворота на улицу Береговая.

Как рассказал очевидец ДТП, Юрий корреспонденту 161.ru, водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате аварии погиб владелец легковушки — две пассажирки не пострадали.

— Я услышал сильный грохот и выбежал на улицу. Под Сиверским мостом выезд идет на набережную, а «десятка» ехала со стороны вокзала. — рассказал свидетель аварии. — Водитель не вписался в поворот, врезался в бордюр, а потом машина перелетела через рельсы и перевернулась на крышу. Ее отбросило прямо к моим воротам. Мужчина умер сразу, а две женщины в машине были без единой царапинки, как-будто их бог прикрыл.

От «десятки» не осталось живого места

По словам Юрия, погибшего он знал. Это был цветочник, который работал неподалеку. Мужчине было примерно 40 лет. В машине в момент аварии были его теща и жена.