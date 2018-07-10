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Лобовой удар: в аварии под Ростовом погиб человек
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Лобовой удар: в аварии под Ростовом погиб человек 

161.ru 9 часов назад
Фото: 161.ru
Серьезное ДТП на трассе ДТП Большой Лог — Старочеркасск. Лобовое ДТП с участием БМВ е39 и Хонды Фит, есть жертвы. По предварительной информации 1 погибший и 2 пострадавших. Публикация от Ростов | Новости | Дороги (@rostov_roads) 10 Июл 2018 в 7:31 PDT  Сегодня, 10 июля, около шести часов вечера на трассе вблизи Аксая произошло серьезное ДТП. Как рассказали очевидцы случившегося, один из водителей выехал на встречку. В результате BMW и Honda Fit столкнуть лоб в лоб. Сила удара было такова, что машина слетела в кювет.
— По предварительным данным, один человек погиб, двоих увезли в больницу, — рассказал свидетель инцидента.
В экстренных службах региона корреспонденту 161.ru заявили что на месте аварии продолжают работать полицейские и спасатели.
Под Азовом девятого июня водитель кроссовер на большой скорости влетел в припаркованную фуру. Мужчина выжил, но получил травмы. Его отвезли в больницу Азова.
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