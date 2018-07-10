Лобовой удар: в аварии под Ростовом погиб человек

Серьезное ДТП на трассе ДТП Большой Лог — Старочеркасск. Лобовое ДТП с участием БМВ е39 и Хонды Фит, есть жертвы. По предварительной информации 1 погибший и 2 пострадавших. Публикация от Ростов | Новости | Дороги (@rostov_roads) 10 Июл 2018 в 7:31 PDT Сегодня, 10 июля, около шести часов вечера на трассе вблизи Аксая произошло серьезное ДТП. Как рассказали очевидцы случившегося, один из водителей выехал на встречку. В результате BMW и Honda Fit столкнуть лоб в лоб. Сила удара было такова, что машина слетела в кювет.

— По предварительным данным, один человек погиб, двоих увезли в больницу, — рассказал свидетель инцидента.

В экстренных службах региона корреспонденту 161.ru заявили что на месте аварии продолжают работать полицейские и спасатели.

Под Азовом девятого июня водитель кроссовер на большой скорости влетел в припаркованную фуру. Мужчина выжил, но получил травмы. Его отвезли в больницу Азова.