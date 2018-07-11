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Слепой поворот: в страшном ДТП под Ростовом погибла мать двоих детей
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Слепой поворот: в страшном ДТП под Ростовом погибла мать двоих детей 

161.ru 11 июля 2018
Фото: 161.ru
Водитель "БМВ" и его пассажиры сейчас в больнице
Стали известны подробности аварии, случившейся накануне вечером, 10 июля, на трассе под Аксаем. По словам очевидцев, водитель BMW решил обогнать по полосе встреченного движения колонну автомобилей.
— Он «вылетел» на встречку в «слепом» повороте и в результате произошел лобовой удар с Honda Fit, — рассказал свидетель происшествия.
За рулем «Хонды» находилась 36-летняя женщина, мать двоих детей. Она погибла на месте происшествия.
Водитель «БМВ» и двое его пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Еще одна авария на донской трассе произошла девятого июня. Под Азовом водитель кроссовера на большой скорости влетел в припаркованную фуру. Мужчина выжил, но получил травмы. Его отвезли в больницу Азова.
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