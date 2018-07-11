Слепой поворот: в страшном ДТП под Ростовом погибла мать двоих детей

Водитель " БМВ " и его пассажиры сейчас в больнице

Стали известны подробности аварии, случившейся накануне вечером, 10 июля, на трассе под Аксаем. По словам очевидцев, водитель BMW решил обогнать по полосе встреченного движения колонну автомобилей.

— Он «вылетел» на встречку в «слепом» повороте и в результате произошел лобовой удар с Honda Fit , — рассказал свидетель происшествия.

За рулем «Хонды» находилась 36-летняя женщина, мать двоих детей. Она погибла на месте происшествия.

Водитель «БМВ» и двое его пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Еще одна авария на донской трассе произошла девятого июня. Под Азовом водитель кроссовера на большой скорости влетел в припаркованную фуру. Мужчина выжил, но получил травмы. Его отвезли в больницу Азова.