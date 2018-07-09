На что могут рассчитывать пострадавшие в ДТП пассажиры такси

В январе этого года 16-летняя Ира Зубкова ехала в такси и, попав в аварию, очутилась на больничной койке. Сейчас Ирина вместе с бабушкой и адвокатом пытается отсудить у перевозчика компенсацию за лечение и моральный вред. Таких историй сегодня — тысячи.

Кто заплатит за ДТП?

Авария произошла в ночь на 1 января: Ирина ехала из Яхромы в столицу — отмечать Новый год. Но на праздник так и не попала.

— Ни как ехали, ни как попали в аварию, совсем не помню, — рассказывает Зубкова. — Во время столкновения я потеряла сознание, очнулась только в больнице.

Результат ДТП сказался на лице девушки: переломы скуловой кости и носа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга…

В Морозовской больнице Ирина пролежала две недели, но до сих пор вынуждена ездить к врачам.

Представители Ирины требуют через суд компенсацию за моральный вред — 5 млн руб. и еще 2 млн — на лечение девочки, ну и конечно, оплатить расходы на адвоката (еще 80 тыс. руб.).

Но пока ни водитель, ни руководство таксопарка, ни агрегатор такси раскошеливаться не торопятся.

Снесли три препятствия

Москвичка Елена Гращенкова 2 года назад тоже попала в весьма неприятную историю.

— Я приехала в Питер, вызвала такси через мобильный агрегатор, — вспоминает Елена. — Все случилось примерно на 15-й минуте поездки. Мы ехали по Аптекарской набережной, дорога была вполне свободной, но… Почему-то водитель на скорости в 70 км/ч начал резко прижиматься к правому бордюру. Словно решил припарковаться, а снизить скорость забыл… Он вцепился в руль и упрямо летел на дерево, не пытаясь ни увернуться, ни нажать на тормоз.

Такси Елены улетело на бордюр, снесло дерево и влетело в фонарный столб. Пассажирка очнулась уже в карете скорой помощи со сложнейшим переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Полностью восстановить здоровье ей не удалось до сих пор.

Гращенкова предположила, что водитель ее такси (Денис Апша) был под действием наркотиков. Но почему-то сотрудники ДПС , приехавшие на место аварии, так и не проверили у него кровь. Но вскоре Денис все-таки был задержан — именно за употребление наркотиков.

В августе прошлого года суд Петербурга признал Апшу виновным в ДТП, где пострадала Елена — с формулировкой «в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ему дали 1,5 года ограничения свободы, на 2 года лишили водительских прав. Еще Апша обязан выплатить Гращенковой 400 тыс. руб. Но пока от уплаты уклоняется.

Елена в итоге обратилась в суд уже с иском к « Яндекс . Такси», где в качестве моральной и материальной компенсации потребовала 65 млн руб.

— Помимо того, что я серьезно пострадала, я до сих пор плачу деньги за лечение и восстанавливающие тренировки, — поясняет она размер компенсации. — Кроме того, пока лежала в больнице, я потеряла миллионные контракты.

Елена — эвент-менеджер и владеет фирмой по организации праздников. Пока она была на больничном, несколько контрактов (на 6 млн руб.) было расторгнуто.

Но мобильный агрегатор этот иск считает абсурдным: мы, уверяют, не перевозчики, мы — лишь программное обеспечение, которое связывает пользователей с таксопарками. А значит, и судебный иск не по адресу.

— Меня уверяют, что я заключила договор фрахтования с какой-то компанией «Такси тайм», которая совершала мою перевозку и о которой я, конечно, никогда и не слышала, — удивляется Елена. — Но у меня возникает вопрос: почему агрегатор, который сам подбирает таксопарки и водителей, не несет никакой ответственности?

В такси — без страховки?

— Обычно пострадавшие подают в суд на владельца авто, — уверяет гендиректор одного из крупнейших таксопарков столицы Феликс Маргарян . — И смотрите, что получается: когда пассажиры пытаются отсудить по 1,5 млн руб. за моральный вред, еще по 1 млн за ущерб здоровью и т.д., мало у кого из них бывает достаточно документов, чтобы обосновать такие размеры компенсаций. Поэтому-то чаще всего суд и выносит решение о выплате «осаговских» 400 тыс. руб. или чуть больше. И основную сумму выплачивает страховая, а остальное — мы, владельцы компаний.

Между тем депутаты Госдумы намерены ужесточить ответственность таксистов: они предлагают увеличить страховые выплаты для пассажиров, попавших в ДТП, до 2 млн руб., как на остальных видах общественного транспорта.

— Такси — единственный вид транспорта, в котором страхование пассажиров не происходит, — комментирует один из соавторов законопроекта, депутат ГД Александр Старовойтов . — Другой вопрос: непонятно, как отследить и как застраховать пассажира, который сел в такси, минуя агрегатор. Или, например, как застраховать пассажира, которому кто-то вызвал машину…

Как бы то ни было, но еще в феврале этого года Верховный суд РФ решил, что агрегаторы все же несут ответственность за возмещение ущерба пассажирам в случае ДТП. А на днях ВС еще раз уточнил, что агрегатор такси отвечает за причиненный в ходе перевозки вред, если договор перевозки был заключен между пассажиром и агрегатором от своего имени либо если из обстоятельств у пассажира складывается мнение, что договор заключен именно с агрегатором (например реклама, переписка сторон и т.д.), а не с конкретным водителем.

Как быть, если вы попали в ДТП, будучи пассажиром:

…такси

Ни в коем случае не покидайте место ДТП (если можно обойтись без скорой помощи), пока не приедет инспектор ГИБДД и не зафиксирует происшедшее. Получив копию протокола, надо обратиться в травмпункт и зафиксировать полученные увечья. Обязательно выяснить, кто страховал вашу поездку, и обратиться в страховую или… в суд. Ответчиком может выступать водитель такси, компания-перевозчик или агрегатор.

…городского наземного транспорта

Если вы приобретаете билет на автобус (троллейбус, трамвай, маршрутку), вы автоматически страхуете свое здоровье и багаж. Если в момент ДТП пассажир находился внутри салона, он имеет право обратиться к страховщикам за возмещением ущерба, в качестве доказательства которого могут быть предоставлены заключения медиков, свидетельские показания других пассажиров и иные документы, которые оформлялись при ДТП. Заявление о возмещении ущерба лучше всего передать страховщику виновника происшествия.

Законопроект о страховании пассажиров такси еще не принят, но некоторые агрегаторы решили пойти на опережение.

— По действующим законам именно тот, кто выполняет перевозку, отвечает за ее качество и безопасность, — комментирует официальный представитель «Яндекс. Такси» Дарья Тросникова. — В декабре 2017 года мы запустили по всей России программу дополнительного страхования каждого пассажира и водителя на время поездки на сумму до 2 млн руб. Обратившись в нашу службу поддержки, в случае необходимости пассажиры смогут получить контакты партнера, застраховавшего конкретную поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать, чтобы как можно быстрее получить выплаты.

Не дожидаясь официальных указаний, страховать пассажиров решил и Uber.

Максимальная компенсация по программе составляет 2 млн руб. На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир.

При этом агрегаторы уверяют: увеличение страховых выплат никак не повлияет на стоимость каждой поездки.

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