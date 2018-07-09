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В Ярославле 15 друзей на руках вынесли утонувшую в луже «семерку». И прославились!
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В Ярославле 15 друзей на руках вынесли утонувшую в луже «семерку». И прославились! 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Машина застряла в колее
Вот это настоящая дружба мужская! В Ярославле 15 человек вытолкали машину друга из гигантской лужи.
Вообще-то на этой дороге неподалёку от проспекта Фрунзе и в сухую погоду мало кто рискнёт ехать. Но ярославец Денис Громов решил устроить своему жигулёнку тест-драйв по бездорожью.
— Поставил новую подвеску, машина стала выше раза в два, — рассказал Денис Громов. — Мне стало интересно, как она проедет по бездорожью. Я поехал её испытывать к второй больнице. Как раз там недавно проезжал до дождей и днищем цеплялся.
Тест-драйв удался — машина увязла в гигантской луже посреди дороги.
— Там ещё КАМАЗ проехал, и образовалась огромная колея, в неё-то меня и стащило, — говорит Денис.
Что делать? Мужчина начал обзванивать друзей. И откликнулись сразу все! 15 человек просто взяли «Жигули» на руки и вынесли из воды.
Ребята тут же стали местными знаменитостями.
— Нас уже узнают везде, — смеётся Денис. — Сегодня на такси ехали, водитель спросил, не мы ли машину вытаскивали, говорит: «Ребят, можно сфоткаться с вами?».
Хозяин «семёрки» считает, что тест она прошла. Не смотря на то, что машину залило, через несколько часов сушки она завелась и поехала. Теперь авто тоже узнают на улицах — её уже фотографируют на улицах..
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