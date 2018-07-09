Таксист, сбивший в Москве в начале ЧМ несколько человек, начал возмещать ущерб пострадавшим

Таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек уулу, сбивший 16 июня на тротуаре в центре Москвы несколько пешеходов, в том числе двух гражданок Мексики, частично возместил ущерб пострадавшим. Пострадавшим будет предложено пройти реабилитацию в санатории президента Киргизии.

— В настоящее время мой подзащитный уже частично возместил ущерб, в том числе и материальный, пострадавшим, — приводит "Интерфакс" слова адвоката Павла Березина. — Сегодня в суд должен прибыть представитель посольства Киргизии, который должен подтвердить гарантии того, что также ущерб будет возмещаться за счет правительства Киргизии.

В понедельник Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты на арест таксиста. Защита обвиняемого ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе две мексиканки. Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

18 июня Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Анарбека уулу, сбившего пешеходов на тротуаре на Ильинке. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования мужчину планировалось направить на психолого-психиатрическую экспертизу.