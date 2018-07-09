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Водителям автобусов в Сиднее предложили ускориться за награду
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Водителям автобусов в Сиднее предложили ускориться за награду 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Компанию Transit Systems, занимающуюся пассажирскими перевозками в австралийском Сиднее, обвинили в провоцировании опасного поведения водителей из-за введения денежного приза. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, профессиональные объединения опасаются, что награда в пять тысяч долларов для тех, кто чаще всего приезжает на остановки вовремя, приведет к превышению скорости и нарушению правил движения.
Секретарь Объединения работников транспорта Ричард Олсен отметил, что дополнительные стимулы, заставляющие придерживаться расписания, только провоцируют опасное поведение. Он заявил, что существуют реальные проблемы, связанные с интенсивностью движения и загруженностью дорог Сиднея.
«Что-то неправильно с этим расписанием, если из-за него люди должны ускоряться», — сказал он.
Член рабочей группы по вопросам транспорта Джоди Маккей назвала приз «опасным», отметив, что сотрудники не должны чувствовать давления из-за этого. Министр транспорта и инфраструктуры Эндрю Констанс, в свою очередь, заявил, что награда — отличный способ стимулировать водителей.
Исполнительный директор Transit Systems Клинт Фейерхед отметил, что тех, кто нарушает правила, будут отстранены от работы.
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