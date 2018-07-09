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Работы по обеспечению безопасности дорожного движения проведут в Рязановском
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Работы по обеспечению безопасности дорожного движения проведут в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 18 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Рязановское
Работы по обеспечению безопасности дорожного движения проведут в деревне Сальково поселения Рязановское. Об этом стало известно 6 июля.
— Специалисты подрядной организации восстановят зеленое покрытие на улице Ивановской в деревне Сальково. Они выполнят работы по устройству искусственных дорожных неровностей и специальных знаков, — сообщила пресс-секретарь местной администрации Наталья Палюхевич.
Она добавила, что на улице Ивановской в деревне Сальково специалисты частично установили бордюрный камень и заасфальтировали проезд. Они произвели фрезерование твердого покрытия. Работы выполняют в рамках программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020 годы».
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