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Экспериментальные катафоты установили на автодороге «Талдом-Нерль» в Подмосковье
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Экспериментальные катафоты установили на автодороге «Талдом-Нерль» в Подмосковье 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
На автодороге «Талдом-Нерль» в Талдомском районе установили экспериментальные катафоты, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На 14 км региональной дороги «Талдом-Нерль» в Талдомском районе Московской области заменили шумовые полосы на дорожные катафоты. Конструкции решили установить после дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель. ДТП произошло ночью 26 мая, водитель не заметил лося и совершил наезд на него. Рабочей группой при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области был проведен анализ причин ДТП и принято решение установить на участке информационный щит. Дополнительно, в порядке эксперимента, вместо шумовых полос установили катафоты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что катафоты имеют выпуклую форму, они монтируются в дорожное покрытие. При наезде колес автомобиля на них водитель чувствует характерную вибрацию и шум. Элементы отражают свет фар и хорошо видны в темное время суток. Катафоты способствуют повышению внимания водителей к дорожной ситуации и предупреждают о приближении к опасному участку дороги, в том числе выезд за границу дороги, приближение к перекрестку либо к месту, где возможен выход пешеходов на дорогу.
В пресс-службе заключили, что если эксперимент даст положительные результаты, то катафоты будут применяться вместо шумовых полос на региональных автомобильных дорогах Подмосковья.
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