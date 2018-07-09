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Разлетелись по кустам и ямам: в Сызрани 2 человека пострадали в ДТП с 4 иномарками
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Разлетелись по кустам и ямам: в Сызрани 2 человека пострадали в ДТП с 4 иномарками 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На месте работали сотрудники экстренных ведомств
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства массового ДТП в Сызрани. Вечером в воскресенье, 8 июля, на улице Декабристов столкнулись Ford Mondeo, Chevrolet Lanos, Toyota Land Cruiser и Nissan Quashqai. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.
— Машины столкнулись недалеко от кафе «Шатер». Ford вылетел в кусты после столкновения, «Шеви» встал поперек дороги, — рассказали очевидцы. — У обеих машин очень сильно разбиты передние бамперы.
Ford отлетел в кусты
Как пишет сайт «Маленькая Сызрань», водитель Chevrolet Lanos разворачивался, а ехавший позади Ford врезался в него. От удара «Шеви» зацепил еще два автомобиля.
Ford Mondeo угодил в огромную яму  По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека — 68-летний мужчина и 20-летняя девушка. Врачи оказали им первую помощь.
Обломки деталей отлетели на несколько метров
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