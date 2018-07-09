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Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в ЯНАО
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Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в ЯНАО 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
На Ямале следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на озере в 10 километрах от Яр-Сале. Трагедия произошла в ночь на 8 июля, сообщает «Ноябрьск 24».
По данным регионального управления СКР, двое жителей села рыбачили на берегу, а когда отправились проверить сети — судно опрокинулось.
«Один из мужчин утонул, его товарищ выбрался на берег и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщает ведомство. Сейчас следователями уже проведен осмотр места происшествия, опрошен свидетель. Назначена также судебно-медицинская экспертиза тела погибшего..
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