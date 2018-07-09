Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в ЯНАО

На Ямале следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на озере в 10 километрах от Яр-Сале. Трагедия произошла в ночь на 8 июля, сообщает «Ноябрьск 24».

По данным регионального управления СКР, двое жителей села рыбачили на берегу, а когда отправились проверить сети — судно опрокинулось.