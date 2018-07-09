Пенсионера толкнули в переходе, и он умер

Мужчину толкнули в переходе у Рижского вокзала, а позднее он умер в больнице от осложнений. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Мужчина был госпитализирован 7 июня на Рижской площади в Москве после того, как неизвестный столкнул его с лестницы. В воскресенье, 8 июля, 66‐летний мужчина скончался в больнице.

Как отметили в НИИ имени Склифосовского, пострадавший прибыл с диагнозом осложненная позвоночно-спинальная травма. Больной утверждал, что 1 июня в 10:00 его столкнули с лестницы в переходе.

Пострадавший умер с нестабильной осложненной позвоночно-спинальной травмой, дистракционным перелом двух позвонков, двухсторонней пневмонией и гидротораксом. В настоящий момент ведется процессуальная проверка случившегося.