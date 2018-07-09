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Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
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Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Пассажир Московского метро погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы. Мужчина потерял равновесие и рухнул головой вниз.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина садится на перила лестницы и пытается съехать вниз. Неожиданно его перевесило в левую сторону, после чего пассажир метро камнем рухнул на платформу. Сообщается, что мужчина ударился головой о мраморный пол, передает РЕН ТВ. От полученной травмы он скончался. Был ли пассажир под воздействием алкоголя, наркотических средств или он совершил этот поступок их хулиганских побуждений, в данный момент не уточняется.
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