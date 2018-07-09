«Жигули» перелетели через ограждение на встречную полосу в Петербурге

Трое человек пострадали в результате аварии в Московском районе Санкт‐Петербурга. Об этом сообщили «Невские Новости».

Местные жители рассказали, что автомобиль ВАЗ-2106 на улице Орджоникидзе сломал ограждение и перевернулся на встречную полосу движения. Снимки с места происшествия разместили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Источник фото: «ВКонтакте»

В результате аварии два человека вылетели из салона на полосу движения. Один пассажир остался в машине. «ВАЗ-2106 перелетел (перевернулся) на другую сторону дороги, сломав ограждение (видимо на приличной скорости). Два человека вылетели из машины и на землю один в машине», — подписали пост интернет-пользователи.

На место аварии прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД . Сообщается, что жертв нет. Движение автомобилей по улице Орджоникидзе продолжается.

Источник фото: «ВКонтакте»

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