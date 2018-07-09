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«Жигули» перелетели через ограждение на встречную полосу в Петербурге
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«Жигули» перелетели через ограждение на встречную полосу в Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Трое человек пострадали в результате аварии в Московском районе Санкт‐Петербурга. Об этом сообщили «Невские Новости».
Местные жители рассказали, что автомобиль ВАЗ-2106 на улице Орджоникидзе сломал ограждение и перевернулся на встречную полосу движения. Снимки с места происшествия разместили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Источник фото: «ВКонтакте»
В результате аварии два человека вылетели из салона на полосу движения. Один пассажир остался в машине. «ВАЗ-2106 перелетел (перевернулся) на другую сторону дороги, сломав ограждение (видимо на приличной скорости). Два человека вылетели из машины и на землю один в машине», — подписали пост интернет-пользователи.
На место аварии прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Сообщается, что жертв нет. Движение автомобилей по улице Орджоникидзе продолжается.
Источник фото: «ВКонтакте»
Автобус с детьми перевернулся в Румынии. В салоне находились 43 ребенка из Белоруссии, которые ехали на отдых в Болгарию. В ДТП обвиняют водителя.
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