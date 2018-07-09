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Штрафстоянку эвакуировали: запаркованные с нарушением машины челябинцев будут свозить в новое место
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Штрафстоянку эвакуировали: запаркованные с нарушением машины челябинцев будут свозить в новое место 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Со среды, 11 июля, эвакуированные в Челябинске автомобили будут хранить на новой штрафстоянке, которая расположилась в продолжении улицы Труда — около жилого комплекса «Западный луч».
До сих пор челябинская штрафстоянка находилась около ЧелГУ на улице Братьев Кашириных. Заместитель директора ООО «Лидер Плюс» Кирилл Сташков назвал переезд вынужденной мерой.
— Территорию штрафстоянки на Кашириных нам урезали, поэтому места попросту не хватает, — говорит Кирилл Сташков. — Теперь автомобили, эвакуированные за нарушение правил остановки и стоянки, будут помещать на новой площадке, которая хорошо оборудована и готова принимать первые машины: территория огорожена, есть система видеофиксации, для клиентов — наличный и безналичный расчет.
Эта надпись хорошо видна с перекрестка улиц Труда и Энгельса
На старой стоянке останутся автомобили, задержанные у пьяных водителей, или битые машины, которые проходят по уголовным делам. Такие экземпляры нередко хранятся месяцами и даже годами.
До конца не ясно, смогут ли автомобилисты оформить постановление прямо на штрафстоянке. Делать это имеют право сотрудники ГИБДД, поэтому с прежней стоянки автомобилистов отправляли в дежурную службу на Кашириных, 102а. А были времена, когда ездить приходилось через полгорода в управление ГИБДД на Гончаренко, 99.
Штрафстоянка готова к работе, но пока пустует: машины первых клиентов доставят в среду, 11 июля
Сейчас руководство службы эвакуации автомобилей ведет переговоры с ГИБДД, чтобы на новой штрафстоянке постоянно находился инспектор, имеющий право оформлять постановления, — это бы существенно ускорило процесс.
В случае эвакуации вашего автомобиля обязательно позвоните в дежурную часть ГИБДД Челябинска по телефону (351) 256-30-13. Уточните, на какую именно штрафстоянку увезли ваш автомобиль.
Крытое помещение для клиентов
Чтобы забрать его со штрафстоянки, вам понадобится водительское удостоверение, документы на автомобиль и действующий полис ОСАГО — без последнего вам могут запретить движение по территории штрафстоянки. При этом оплачивать услуги эвакуации (1900 рублей) и хранения (37 рублей в час), равно как сам штраф, в день обращения не обязательно — по закону вам обязаны вернуть автомобиль после того, как оформлено постановление, и вы предъявили необходимые документы.
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