На Каховской — Свободы «Приора» завалила грузовик на бок

Автомобилисты не разобрались, кто на перекрестке главный

Днем в понедельник, 9 июля, в Самаре произошло ДТП с «перевертышем». На пересечении улиц Каховской и Свободы столкнулись «Лада-Приора» и грузовик. Об этом сообщили очевидцы.

Грузовик загорелся после ДТП — Водители машин не разобрались, кто на перекрестке главный. Подобные аварии на этом перекрестке происходят часто. Только на этот раз грузовичок не устоял. «Приора» завалила его на бок, — рассказали очевидцы.

На месте происшествия работала команда пожарных

По предварительным данным, никто не пострадал. Но потребовалась помощь пожарных. Они пролили перевернувшийся грузовик.