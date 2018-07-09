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На Каховской — Свободы «Приора» завалила грузовик на бок
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На Каховской — Свободы «Приора» завалила грузовик на бок 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Автомобилисты не разобрались, кто на перекрестке главный
Днем в понедельник, 9 июля, в Самаре произошло ДТП с «перевертышем». На пересечении улиц Каховской и Свободы столкнулись «Лада-Приора» и грузовик. Об этом сообщили очевидцы.
Грузовик загорелся после ДТП  — Водители машин не разобрались, кто на перекрестке главный. Подобные аварии на этом перекрестке происходят часто. Только на этот раз грузовичок не устоял. «Приора» завалила его на бок, — рассказали очевидцы.
На месте происшествия работала команда пожарных
По предварительным данным, никто не пострадал. Но потребовалась помощь пожарных. Они пролили перевернувшийся грузовик.
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