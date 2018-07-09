В Тверской области микроавтобус врезался в разделительное ограждение: одного человека госпитализировали

В 7 июля в МЧС поступило сообщение об аварии в Калининском районе в Митино. Грузовой микроавтобус Пежо Боксер под управлением водителя 1985 года рождения врезался в разделительное ограждение. Травмы получил пассажир автомобиля, его доставили в «Больницу скорой медицинской помощи» города Твери.

В результате ДТП движение на автодороге не нарушалось. Розлива топлива нет. Причина дорожного происшествия устанавливается. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 13 человек, 4 еденицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 2 еениц техники.