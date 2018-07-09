Ещё
В Тверской области микроавтобус врезался в разделительное ограждение: одного человека госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тверской области микроавтобус врезался в разделительное ограждение: одного человека госпитализировали 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В 7 июля в МЧС поступило сообщение об аварии в Калининском районе в Митино. Грузовой микроавтобус Пежо Боксер под управлением водителя 1985 года рождения врезался в разделительное ограждение. Травмы получил пассажир автомобиля, его доставили в «Больницу скорой медицинской помощи» города Твери.
В результате ДТП движение на автодороге не нарушалось. Розлива топлива нет. Причина дорожного происшествия устанавливается. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 13 человек, 4 еденицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 2 еениц техники.
tvernews.ru: последние новости
Чаще всего на железной дороге гибнут в Тверской области В Тверской области осудили 74-летнего водителя, по чьей вине погибла пожилая женщина Перевозчик, обслуживающий маршрут Бежецк – Тверь, попался на нелегальных пассажирах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение