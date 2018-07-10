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Автобусы изменят маршрут на время ремонта ул. Ленина
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Автобусы изменят маршрут на время ремонта ул. Ленина 

sibnovosti.ru 7 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
С 11 июля в Красноярске закроют сквозной проезд по ул. Ленина на участке от ул. Андрея Дубенского до ул. Парижской коммуны. Там до 06:00 23 июля будут проводиться ремонтные работы.
На этот период изменится схема движения городского общественного транспорта.
«Со стороны ул. Партизана Железняка в направлении Железнодорожного района автобусы будут двигаться в объезд: ул. Белинского — ул. Карла Маркса — ул. Каратанова — пр. Мира — ул. Парижской Коммуны — ул. Ленина и далее по обычным схемам движения. Со стороны Железнодорожного вокзала в направлении ул. Партизана Железняка движение автобусного маршрута № 85 будет осуществляться по следующей схеме: пр. Мира — ул. Перенсона — ул. К. Маркса — ул. Белинского и далее по обычной схеме движения», — рассказали в мэрии.
Добавим, что на пр. Мира организуют временные остановки в районе домов № 12 и № 34.
Движение троллейбусов будет ограничено: маршруты № 7 и № 8 начнут ездить со стороны Советского района до Междугороднего автовокзала. Маршрут № 15 — от конечного пункта «БСМП» до Железнодорожного вокзала.
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