В ЧП на канатной дороге в Азербайджане погиб один человек, двое пострадали

БАКУ, 9 июл — РИА Новости . Представитель Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова сообщила в понедельник, что в отеле в Губинском районе страны оборвался трос на канатной дороге, один человек погиб и двое пострадали. "В одном из отелей в Губе в результате разрыва каната погиб сотрудник отеля… Жители Губинского района (два человека — ред.) госпитализированы в Губинскую районную центральную больницу. Они в реанимации, их состояние оценивается как среднетяжелое", — сообщила Ахмедова РИА Новости. По факту ЧП ведется расследование.