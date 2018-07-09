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В ЧП на канатной дороге в Азербайджане погиб один человек, двое пострадали
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В ЧП на канатной дороге в Азербайджане погиб один человек, двое пострадали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Представитель Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова сообщила в понедельник, что в отеле в Губинском районе страны оборвался трос на канатной дороге, один человек погиб и двое пострадали.
"В одном из отелей в Губе в результате разрыва каната погиб сотрудник отеля… Жители Губинского района (два человека — ред.) госпитализированы в Губинскую районную центральную больницу. Они в реанимации, их состояние оценивается как среднетяжелое", — сообщила Ахмедова РИА Новости.
По факту ЧП ведется расследование.
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