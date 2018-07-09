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Суд признал законным арест сбившего пешеходов на ул. Ильинка таксиста
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Суд признал законным арест сбившего пешеходов на ул. Ильинка таксиста 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Мосгорсуд признал законным арест водителя такси, сбившего группу пешеходов на ул. Ильинка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Решение Таганского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Адвокат Павел Березин просил изменить Анарбеку уулу Чынгызу меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. «Мы хотим, чтобы наша жалоба была удовлетворена в полном объеме и просим суд назначить А. Чынгызу домашний арест или подписку о невыезде», — сказал он  Также он предоставил суду письмо из посольства Кыргызстана, в котором гарантировалось возмещение ущерба пострадавшим и возможность прохождения реабилитации в санатории президента Киргизии.
Кроме того, адвокат сообщил суду, что А. Чынгыз раскаялся в содеянном. «Мой подзащитный раскаялся и уже частично возместил ущерб пострадавшим», — сказал он.
Обвинение в свою очередь просило суд оставить меру пресечения без изменения. «Полагаю постановление Таганского суда законным и мотивированным. Постоянного жительства А. Чынгыз на территории РФ не имеет и может скрыться от органов следствия и суда», — заявил прокурор
Ранее Таганский районный суд санкционировал до 16 августа 2018 г. арест Анарбека уулу Чынгыза, которому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил Агентству «Москва», что водитель такси допустил наезд на дорожный знак на ул. Ильинка в Тверском районе столицы, в результате чего пострадали несколько человек. Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по городу добавили, что водитель такси, не справившийся с управлением и допустивший ДТП, задержан полицейскими. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Водитель 1990 г. рождения, имеющий киргизские права, заявил, что сбил пешеходов непреднамеренно. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отметили, что восемь пострадавших в ДТП на ул. Ильинка госпитализированы в стационары Москвы, семь из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести.
По данным ГИБДД, водитель не был пьян. На опубликованном полицией видео мужчина пояснил, что не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза.
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