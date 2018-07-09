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Житель Тосненского района потерял кисть руки после «встречи» с электричкой
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Житель Тосненского района потерял кисть руки после «встречи» с электричкой 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Ленинградской области потерял кисть руки на платформе станции Тосно-2 после «встречи» с электричкой, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел днем в субботу, 7 июля. 61-летний пенсионер переходил пути в неположенном месте. В результате происшествия мужчине оторвало кисть руки. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Чуть позже развернулись масштабные поиски утерянной кисти. К розыску привлекли даже полицейских со служебными собаками, пишет Online47. К сожалению, найти оторванную кисть так и не удалось.
В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.
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