Житель Тосненского района потерял кисть руки после «встречи» с электричкой

Житель Ленинградской области потерял кисть руки на платформе станции Тосно-2 после «встречи» с электричкой, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел днем в субботу, 7 июля. 61-летний пенсионер переходил пути в неположенном месте. В результате происшествия мужчине оторвало кисть руки. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Чуть позже развернулись масштабные поиски утерянной кисти. К розыску привлекли даже полицейских со служебными собаками, пишет Online47. К сожалению, найти оторванную кисть так и не удалось.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.