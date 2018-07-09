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В Ленобласти запрещено перевозить детей на старых автобусах массой меньше пяти тонн
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В Ленобласти запрещено перевозить детей на старых автобусах массой меньше пяти тонн 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом заявил сегодня журналистам заместитель командира специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования Константин Митин.
«Думаю, что перемены сложностей для организаторов перевозок вызвать не должны, — отметил он. — Все автобусы должны быть оборудованы специальным желтым или оранжевым проблесковым «маячком», и на сегодняшний день в Ленинградской области и Санкт-Петербурге это выполнено. Причем включенный маячок не дает преимущества в движении и служит только для предупреждения других участников движения: «Внимание, в автобусе находятся дети». Кроме того, впредь придется внимательно следить за годом выпуска автобусов. Автобусы должны быть не старше десяти лет. Правда пока это правило распространяется только в отношении автобусов весом не более 5 тонн».
Напомним, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 в правила перевозки детских групп внесены поправки. Возраст транспортных средств, используемых на этом направлении пассажирских перевозок, не может превышать 10 лет. Для Петербурга и Ленобласти это требование пока предъявляется к автобусам массой не больше пяти тонн. Предусмотрена поэтапная реализация принятых изменений, в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят маршруты перевозок.
За несоблюдение Правил организованной перевозки группы детей автобусами предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушителям грозит штраф. На водителя — в размере трех тысяч рублей, на должностное лицо — 25 тыс. рублей, на юридическое — сто тыс. рублей.
Фото: УГМК-холдинг.
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