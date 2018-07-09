В Ленобласти запрещено перевозить детей на старых автобусах массой меньше пяти тонн

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель командира специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования Константин Митин.

«Думаю, что перемены сложностей для организаторов перевозок вызвать не должны, — отметил он. — Все автобусы должны быть оборудованы специальным желтым или оранжевым проблесковым «маячком», и на сегодняшний день в Ленинградской области и Санкт-Петербурге это выполнено. Причем включенный маячок не дает преимущества в движении и служит только для предупреждения других участников движения: «Внимание, в автобусе находятся дети». Кроме того, впредь придется внимательно следить за годом выпуска автобусов. Автобусы должны быть не старше десяти лет. Правда пока это правило распространяется только в отношении автобусов весом не более 5 тонн».

Напомним, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 в правила перевозки детских групп внесены поправки. Возраст транспортных средств, используемых на этом направлении пассажирских перевозок, не может превышать 10 лет. Для Петербурга и Ленобласти это требование пока предъявляется к автобусам массой не больше пяти тонн. Предусмотрена поэтапная реализация принятых изменений, в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят маршруты перевозок.

За несоблюдение Правил организованной перевозки группы детей автобусами предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушителям грозит штраф. На водителя — в размере трех тысяч рублей, на должностное лицо — 25 тыс. рублей, на юридическое — сто тыс. рублей.

Фото: УГМК-холдинг.