В Уфе водители «скорой помощи» устроили забастовку

Сегодня утром 10 водителей скорой медицинской помощи Уфы поучаствовали в краткосрочной забастовке. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», они полчаса не выезжали на вызовы. Протест работников был направлен против задержки зарплат.

По словам одного из участников акции, компания «Автотранском» с апреля не выплачивает в срок заработок 70 водителям. Общая сумма задолженности составляет 4 млн рублей. Фирма сотрудничает с республиканской станцией скорой медпомощи и предоставляет ей в аренду автомобили с водителями. По словам водителей, сотрудники при этом оформляются как индивидуальные предприниматели и оформляют договоры на месяц.

— Компания была предупреждена о проведении акции заранее. Во время проведения забастовки вызовы с Сипайловской подстанции перенаправлялись на другие подстанции, — сообщил один из участников.

Акцию протестов остановили после переговоров с директором «Автотранскома». Водителям дали обещание погасить долг до конца текущей недели.

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