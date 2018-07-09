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В Уфе водители «скорой помощи» устроили забастовку
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В Уфе водители «скорой помощи» устроили забастовку 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Сегодня утром 10 водителей скорой медицинской помощи Уфы поучаствовали в краткосрочной забастовке. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», они полчаса не выезжали на вызовы. Протест работников был направлен против задержки зарплат.
По словам одного из участников акции, компания «Автотранском» с апреля не выплачивает в срок заработок 70 водителям. Общая сумма задолженности составляет 4 млн рублей. Фирма сотрудничает с республиканской станцией скорой медпомощи и предоставляет ей в аренду автомобили с водителями. По словам водителей, сотрудники при этом оформляются как индивидуальные предприниматели и оформляют договоры на месяц.
— Компания была предупреждена о проведении акции заранее. Во время проведения забастовки вызовы с Сипайловской подстанции перенаправлялись на другие подстанции, — сообщил один из участников.
Акцию протестов остановили после переговоров с директором «Автотранскома». Водителям дали обещание погасить долг до конца текущей недели.
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