«Конец рулю». Автомобиль попал колесом в яму около «ГАЗа»

Машина провалилась в яму около Северной проходной «ГАЗа». Со слов владельца, яма слегка засыпана, ограждений не было.

— Вот так выглядит конец (слово заменено — прим. ред.) рулю по-нижегородски, — прокомментировад Павел Михайлов

— Вот нормальной такой бонус после работы на «ГАЗе»! — заметил Сергей Малинин

Однако оказалось, что проезжая часть перед проходной к автомобильному заводу не имеет отношения. Она принадлежит муниципалитету. На запрос NN.ru в администрации Автозаводского района ответили, что на данный момент яма ликвидирована, на ее месте вставлено ограждение.

— Повреждение дорожного полотна образовалось в месте прохождения коллектора ливневой канализации автозавода, — говорится в сообщении. — Претензии, связанные с ремонтом автомобиля, следует направить в адрес организации, ответственной за обслуживание данного участка дорожного полотна — ООО «Заводские сети».

Как же правильно предъявить эти претензии, чтобы получить возмещение ущерба? Автоюристы советуют вести себя, как при обычном ДТП: включить аварийку, выставить аварийные знаки и вызвать инспекторов ГИБДД

Если машина получила повреждения, нужно найти очевидцев и взять их координаты, можно даже попросить их сразу на месте описать обстоятельства случившегося. Не дожидаясь инспектора, необходимо сфотографировать место происшествия так, чтобы был виден адрес или заметный ориентир, зафиксировать повреждения автомобиля.

Юристы предупреждают, что дорожники попытаются уйти от ответственности, ссылаясь на ГОСТ № 50597, в котором прописаны максимально допустимые размеры ям и выбоин (15 см в длину, 80 см в ширину и 5 см в глубину). Поэтому лучше на месте сразу зафиксировать размеры ямы и проследить, чтобы сотрудник ГИБДД, который будет составлять протокол, внес эти данные в документ.

В нашем примере дефект на дороге явно превышает нормы, но теперь, когда он ликвидирован, размеры восстановить сложно. То же самое касается описания повреждений машины. Бывают скрытые дефекты, ремонт которых обходится дорого. Нужно настоять, чтобы инспектор записал в протоколе: возможны внутренние повреждения. Конечно, неплохо бы заказать независимую экспертизу причиненного ущерба, только не забудьте предупредить о времени и месте собственника дороги и обслуживающую организацию.

И обязательно поинтересуйтесь у инспектора, будет ли возбуждено дело по ст.12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Если нет — пишите заявление в ГИБДД о ненадлежащем состоянии дорог.

Некоторые автоюристы предупреждают, что с формулировкой в протоколе «не справился с управлением» выиграть дело в суде будет сложно. Другие считают, что это не снимает ответственности с дорожных служб. Если будет доказана и вина автовладельца, то вам могут снизить сумму компенсации.