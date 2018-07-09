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Суд признал законным арест сбившего пешеходов на Ильинке таксиста
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Суд признал законным арест сбившего пешеходов на Ильинке таксиста 

Москва24 1 час назад
Суд признал законным арест сбившего пешеходов на улице Ильинка таксиста, сообщает Агентство «Москва».
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