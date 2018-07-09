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Екатеринбургские полицейские застрелили охранявшую хозяина собаку (ВИДЕО)
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Екатеринбургские полицейские застрелили охранявшую хозяина собаку (ВИДЕО) 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов полицейские застрелили пса бойцовской породы на глазах у прохожих. По словам местных жителей, животное охраняло пьяного хозяина, который спал на земле. Собака никого к нему не подпускала, покусала несколько человек и кидалась на служебную машину. Видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
Как видно на кадрах съемки, страж порядка дважды выстрелил в пса. Тот пробежал несколько метров и упал замертво.
"Применить табельное оружие прибывшим по сообщению граждан полицейским пришлось в связи с тем, что собака кидалась на людей, не давала оказать упавшему мужчине помощь. Укусы получили несколько человек. Когда приехали полицейские, собака в ярости пыталась прокусить колеса машины и не позволяла сотрудникам выйти из автомобиля. В результате в больницу были доставлены не только покусанные, но и хозяин собаки", — сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По факту случившегося проводится служебная проверка. В отношении хозяина агрессивной собаки возбуждено административное дело за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
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