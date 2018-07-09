Хирурги спасли проткнутого куском железа насквозь мужчину

25-летний мужчина чудесным образом спасся после того, как его тело было проткнуто полутораметровым куском железа. В операции по спасению пациента приняла участие бригада из 10 хирургов. Индиец Камал Праджапат в прошлую пятницу возвращался домой с работы около полудня, когда его автомобиль столкнулся с тяжелым грузовиком. Машина пролетела несколько метров по дороге, а самого водителя обнаружили практически в агонии, так как в его тело в районе правого плеча вонзился огромный кусок железа. Пострадавшего немедленно доставили в ближайшую больницу, и бригада из 10 хирургов принялась за трехчасовую хирургическую операцию по удалению инородного предмета. Длина острого куска металла составила более полутора метров, он пронзил плечо и правую руку Камала, при этом сильно изогнувшись со стороны спины. Пациент потерял значительное количество крови, но был в сознании и постоянно разговаривал. В бригаду по его спасению вошли опытные хирурги-травматологи и ортопеды, а также анестезиолог. В настоящее время пострадавший находится в стабильном состоянии, и ожидается, что его выпишут после того, как раны полностью заживут. На снимке видно, с какой тяжелой травмой столкнулся несчастный индиец. Несмотря на этот кошмар, его в определенной степени можно назвать счастливчиком, поскольку он не только сохранил свою жизнь, но ещё и не столкнулся ни с какой серьезной инвалидностью, речи о тяжелых повреждениях внутренних органов тоже нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)