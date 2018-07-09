Ещё
Хирурги спасли проткнутого куском железа насквозь мужчину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хирурги спасли проткнутого куском железа насквозь мужчину 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
25-летний мужчина чудесным образом спасся после того, как его тело было проткнуто полутораметровым куском железа. В операции по спасению пациента приняла участие бригада из 10 хирургов. Индиец Камал Праджапат в прошлую пятницу возвращался домой с работы около полудня, когда его автомобиль столкнулся с тяжелым грузовиком. Машина пролетела несколько метров по дороге, а самого водителя обнаружили практически в агонии, так как в его тело в районе правого плеча вонзился огромный кусок железа. Пострадавшего немедленно доставили в ближайшую больницу, и бригада из 10 хирургов принялась за трехчасовую хирургическую операцию по удалению инородного предмета. Длина острого куска металла составила более полутора метров, он пронзил плечо и правую руку Камала, при этом сильно изогнувшись со стороны спины. Пациент потерял значительное количество крови, но был в сознании и постоянно разговаривал. В бригаду по его спасению вошли опытные хирурги-травматологи и ортопеды, а также анестезиолог. В настоящее время пострадавший находится в стабильном состоянии, и ожидается, что его выпишут после того, как раны полностью заживут. На снимке видно, с какой тяжелой травмой столкнулся несчастный индиец. Несмотря на этот кошмар, его в определенной степени можно назвать счастливчиком, поскольку он не только сохранил свою жизнь, но ещё и не столкнулся ни с какой серьезной инвалидностью, речи о тяжелых повреждениях внутренних органов тоже нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Современные автомобили усыпляют водителей за 15 минут Склонность к диабету у женщин зависит от работы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение