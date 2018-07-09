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У ТРК «Алмаз» в Челябинске такси сбило пешехода
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У ТРК «Алмаз» в Челябинске такси сбило пешехода 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
В Челябинске около ТРК «Алмаз» автомобиль такси сбил пешехода — его доставили в городскую больницу №9, сообщили в управлении здравоохранения Челябинска.
Машина скорой помощи прибыла на место произошедшего буквально через несколько минут, так как находилась неподалёку.
Пассажирка такси получила порезы от разбившегося стекла такси. По её словам, мужчина шёл по пешеходному переходу, а потом вдруг резко повернул обратно, и водитель просто не успел среагировать на такой манёвр.
В любом случае в обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники ГИБДД,
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