В Капотне выявили 20 брошенных и разукомплектованных машин в 2018 году

С начала года на территории района Капотня выявили 20 брошенных и разукомплектованных автомобилей.

— В 2018 году было выявлено — 20 единиц брошенных автомобилей, вывезено — две машины, перемещено владельцами — 16, на утилизацию не было отправлено ни одного автомобиля, — сообщил первый заместитель главы управы района Капотня по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Олег Матвеев

Брошенные транспортные средства (разукомплектованные транспортные средства; транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отказался; транспортные средства, не имеющие собственника) создают помехи в организации благоустройства столичных территорий и в обеспечении безопасности горожан.