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В Капотне выявили 20 брошенных и разукомплектованных машин в 2018 году
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В Капотне выявили 20 брошенных и разукомплектованных машин в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
С начала года на территории района Капотня выявили 20 брошенных и разукомплектованных автомобилей.
— В 2018 году было выявлено — 20 единиц брошенных автомобилей, вывезено — две машины, перемещено владельцами — 16, на утилизацию не было отправлено ни одного автомобиля, — сообщил первый заместитель главы управы района Капотня по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Олег Матвеев.
Брошенные транспортные средства (разукомплектованные транспортные средства; транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отказался; транспортные средства, не имеющие собственника) создают помехи в организации благоустройства столичных территорий и в обеспечении безопасности горожан.
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