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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Тульской области
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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Тульской области 

Газета.Ru 53 минуты назад
В результате столкновения с грузовиком в Тульской области погибли водитель, а также два пассажира легкового автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
"Там три человека погибли: водитель и двое пассажиров", — сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, сообщение о происшествии, которое произошло на автодороге «Тула-Белев» в районе деревни Хопилово, поступила к спасателям в 2.00 мск. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.
Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов должны будут выяснить, погибли ли пассажиры легкового автомобиля из-за столкновения или причиной их смерти стало возгорание машины.
Ранее сообщалось, что в Крыму при столкновении мотоцикла и пяти машин погибли три человека.
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