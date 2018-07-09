Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Тульской области

В результате столкновения с грузовиком в Тульской области погибли водитель, а также два пассажира легкового автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

"Там три человека погибли: водитель и двое пассажиров", — сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, сообщение о происшествии, которое произошло на автодороге «Тула-Белев» в районе деревни Хопилово, поступила к спасателям в 2.00 мск. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов должны будут выяснить, погибли ли пассажиры легкового автомобиля из-за столкновения или причиной их смерти стало возгорание машины.

Ранее сообщалось, что в Крыму при столкновении мотоцикла и пяти машин погибли три человека.