В Омской области дорожники вывалили в поле 2 тонны асфальтовой смеси

Фотографию в соцсетях опубликовал местный житель. Пользователи в комментариях возмущались, так как такого количества асфальта хватило бы, чтобы заделать ямы на всей трассе Калачинск — Иртыш (это примерно 75 км).