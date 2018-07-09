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В Омской области дорожники вывалили в поле 2 тонны асфальтовой смеси
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В Омской области дорожники вывалили в поле 2 тонны асфальтовой смеси 

Говорит Москва 18 часов назад
Фото: Новый Омск
Фотографию в соцсетях опубликовал местный житель. Пользователи в комментариях возмущались, так как такого количества асфальта хватило бы, чтобы заделать ямы на всей трассе Калачинск — Иртыш (это примерно 75 км).
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер пояснил, что грузовик должен был доставить асфальтовую смесь на завод, чтобы сдать на переработку. Сейчас водитель самосвала пишет объяснительную. К субподрядчику будут применены меры административного характера. Об этом пишет издание «Новый Омск».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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