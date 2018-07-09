В Калининграде виновного в гибели семи человек водителя приговорили к четырем годам колонии

В Калининграде зачитали приговор водителю, по вине которого погибли семь человек. По решению суда 35-летнему мужчине назначено 4 года и 7 месяцев лишения свободы.

Трагедия на трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поселка Солдатово произошла в конце сентября 2017 года. Осужденный, управляя автомобилем « Мерседес », превысил допустимую скорость на участке, где действовало ограничение в 40 километров в час.

«В нарушение правил дорожного движения осужденный не снизил скорость, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, перевозившим пассажиров. В результате столкновения водитель микроавтобуса и шесть пассажиров погибли на месте дорожно-транспортного аварии. Еще семь человек, которые находились в салоне, получили тяжелые травмы», — сообщается на сайте главного управления СК России. Виновнику аварии предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц..