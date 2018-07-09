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Компания Lifan предоставило более 2-х тыс. автомобилей для четырёх служб такси
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Компания Lifan предоставило более 2-х тыс. автомобилей для четырёх служб такси 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Lifan — одна из крупный автомобильных компаний совсем недавно подписала контракт о сотрудничестве с четырьмя службами такси.
По договору компания должна поставлять автомобили для пользования. Как сообщает пресс-служба Lifan, уже за небольшой период (май 2018 года) было поставлено более 2-х тысяч транспортных средств, которые на данный момент ездят в столице страны (Москва), в Ставрополе, Краснодаре и во многих других городах.
Пока что, наиболее популярной моделью является Solano.
Lifan — китайская компания, которая твёрд заняла свою позицию в данном сегменте, на сегодняшний день является самой популярной в сравнении с другими компаниями КНР.
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