Компания Lifan предоставило более 2-х тыс. автомобилей для четырёх служб такси

Lifan — одна из крупный автомобильных компаний совсем недавно подписала контракт о сотрудничестве с четырьмя службами такси.

По договору компания должна поставлять автомобили для пользования. Как сообщает пресс-служба Lifan, уже за небольшой период (май 2018 года) было поставлено более 2-х тысяч транспортных средств, которые на данный момент ездят в столице страны (Москва), в Ставрополе, Краснодаре и во многих других городах.

Пока что, наиболее популярной моделью является Solano.

Lifan — китайская компания, которая твёрд заняла свою позицию в данном сегменте, на сегодняшний день является самой популярной в сравнении с другими компаниями КНР.