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УАЗ разработал первый легкий коммерческий грузовик в России с гибридной силовой установкой
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УАЗ разработал первый легкий коммерческий грузовик в России с гибридной силовой установкой 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: ФИНАМ
«Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ, входит в группу Sollers) представил прототип первого российского легкого коммерческого автомобиля с гибридной силовой установкой, сообщил автозавод.
Автомобиль разработан научно-техническим центром УАЗа в сотрудничестве со специалистами ФГУП «НАМИ» на базе серийной коммерческой модели УАЗ Профи. На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге была представлена версия с двухрядной пятиместной кабиной и фургонной надстройкой грузоподъемностью до 1,5 тонн.
Гибридная установка обеспечивает движение автомобиля в трёх режимах (электрический, бензиновый и смешанный) и включает бензиновый двигатель объемом 2,3 л, мощностью 131,6 л.с, 6-ти ступенчатую автоматическую коробку передач и электродвигатель мощность 126,4 л.с. При движении исключительно на электротяге автомобиль способен проехать до 74 км.
«Показатель времени разгона до 100 км составляет 10,7 секунд, что более чем в три раза увеличивает динамику по сравнению с автомобилем с бензиновым двигателем», — говорится в сообщении.
Серийное производство автомобиля планируется начать после прохождения всех необходимых испытаний.
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