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На Орел — Тамбов в аварии пострадали двое детей
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На Орел — Тамбов в аварии пострадали двое детей 

РИА 57 50 минут назад
Фото: РИА 57
Накануне, 8 июля, в Ливенском районе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает МЧС. Примерно в 22:20 на 143 километре трассы Орел — Тамбов пересеклись пути «Хонды» и «Лады-Калины».
Травмы получили три человека: 47-летняя женщина, два мальчика шести и двенадцати лет. Детей госпитализировали. На месте ДТП работали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники УГИБДД региона.
Сообщение На Орел — Тамбов в аварии пострадали двое детей появились сначала на РИА 57.
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