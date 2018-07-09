Накануне, 8 июля, в Ливенском районе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает МЧС. Примерно в 22:20 на 143 километре трассы Орел — Тамбов пересеклись пути «Хонды» и «Лады-Калины».
Травмы получили три человека: 47-летняя женщина, два мальчика шести и двенадцати лет. Детей госпитализировали. На месте ДТП работали силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники УГИБДД региона.
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