Еще три автобуса и один троллейбус начали останавливаться у метро «Верхние Лихоборы»

Об этом сообщили в контакт-центре «Московский транспорт».

«Для автобусов № т47, т56, т78 и троллейбуса № 36 введена дополнительная остановка «Метро „Верхние Лихоборы“ по Дмитровскому шоссе при следовании в центр», — говорится в материале контакт-центра.

Напомним, автобусы т47 следуют до Самотечной площади, т56 и т78 — до Тверской Заставы через станцию метро «Белорусская», а троллейбус № 36 — до 1-й Останкинской улицы. Ранее вышеупомянутую остановку обслуживали автобусы семи маршрутов: № 82, 149, 170, 282, 677, 677к, 692. (мю)