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Еще три автобуса и один троллейбус начали останавливаться у метро «Верхние Лихоборы»
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Еще три автобуса и один троллейбус начали останавливаться у метро «Верхние Лихоборы» 

Управа района Дмитровский города Москвы 18 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Об этом сообщили в контакт-центре «Московский транспорт».
«Для автобусов № т47, т56, т78 и троллейбуса № 36 введена дополнительная остановка «Метро „Верхние Лихоборы“ по Дмитровскому шоссе при следовании в центр», — говорится в материале контакт-центра.
Напомним, автобусы т47 следуют до Самотечной площади, т56 и т78 — до Тверской Заставы через станцию метро «Белорусская», а троллейбус № 36 — до 1-й Останкинской улицы. Ранее вышеупомянутую остановку обслуживали автобусы семи маршрутов: № 82, 149, 170, 282, 677, 677к, 692. (мю)
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