Ещё
«Тойота» опрокинулась на крышу после ДТП в промзоне на Станционной
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тойота» опрокинулась на крышу после ДТП в промзоне на Станционной 

ngs.ru 36 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером около 18:10 произошла авария с тремя машинами у здания на Станционной, 32 к. 141 — ДТП случилось в промзоне в Ленинском районе Новосибирска.
«Водитель "Мерседеса" выехал под знак «Уступи дорогу» и зацепил проезжающую "Тойоту" и "Рено Дастер", после чего «Тойота» отлетела и перевернулась», — сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации службы, пострадавших в аварии нет, а водитель «Мерседеса» свою вину не признает.
На прошлой неделе НГС сообщал о аварии, в которой водитель случайно проехал на красный свет светофора.
ngs.ru: последние новости
Из колеи в дерево: сибирячка отсудила у мэрии 303 тысячи за разбитую машину Водитель из Новосибирска вылетел в кювет под Читой — он ночует на трассе и не может дождаться помощи Лучше объехать: перекрёсток на улице Титова раскопают на две недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение