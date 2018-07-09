«Тойота» опрокинулась на крышу после ДТП в промзоне на Станционной

Сегодня вечером около 18:10 произошла авария с тремя машинами у здания на Станционной, 32 к. 141 — ДТП случилось в промзоне в Ленинском районе Новосибирска.

«Водитель " Мерседеса " выехал под знак «Уступи дорогу» и зацепил проезжающую " Тойоту " и " Рено Дастер", после чего «Тойота» отлетела и перевернулась», — сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».

По информации службы, пострадавших в аварии нет, а водитель «Мерседеса» свою вину не признает.

На прошлой неделе НГС сообщал о аварии, в которой водитель случайно проехал на красный свет светофора.