Есть движение

Передвигаться по городу все удобнее. Вот уже 7 лет колоссальными темпами развивается дорожная инфраструктура столицы.

Возведение объектов транспортной инфраструктуры сегодня является одним из приоритетных направлений градостроительства. С 2011 года протяженность московских дорог выросла на целых 16 процентов.

Прямой эффект от расширения дорожной сети — значительное сокращение числа глухих заторов и многочасовых пробок.

Позитивный тренд подтверждают и оценки международных экспертов. К примеру, по результатам исследования голландской компании, Москва по показателю загруженности дорог за последние семь лет поднялась на 13 позиций (в 2012–2013-м она занимала малопочетное первое место), а согласно оценке международной компании TomTom, столица за пять лет передвинулась с первого на шестое место.

— Порядка 100 километров новых дорог должны быть сданы в этом году, будет построено 26 крупных искусственных сооружений и 15 внеуличных дорожных переходов, — рассказывает руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев

Эстакады

За семь лет в столице построили 208 эстакад, мостов и тоннелей. В этом году уже сданы два важных объекта: эстакада через Варшавское шоссе и разворотная эстакада на Рязанском проспекте. Судьба последней неразрывно связана со станцией метро «Нижегородская», также построенной в этом году.

— Фактически эстакада была построена в 2013 году, но ее часть опирается на конструкции станции «Нижегородская». После завершения строительства станции мы сумели построить опорную часть эстакады и сдали ее, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы.

Выделенные полосы

Сегодня в это сложно поверить, но до 2010 года в Москве была одна единственная экспериментальная выделенная полоса на участке Волоколамского шоссе — от Московской кольцевой автомобильной дороги до поворота к станции «Тушинская». Ее длина составляла всего лишь 2,6 километра.

Сегодня общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта составляет более 287 километров, а общее число выделенок — 43 штуки. Через эти полосы проходят более 500 регулярных городских маршрутов и 250 межрегиональных. За год по выделенкам проезжает 0,6 миллиарда пассажиров, которым больше не приходится стоять в многочасовых пробках.

Видеокамеры

Москва сегодня буквально просматривается насквозь.

Правительство столицы создало одну из крупнейших в мире систем видеонаблюдения. Камеры расположены во дворах, на социальных объектах, а также непрерывно контролируют ситуацию на дорогах.

Данные с камер поступают в Единый центр хранения и обработки данных, которым пользуются в ЦОДД, для оперативного реагирования на нештатные ситуации. На огромный экран Ситуационного центра выведены изображения с ключевых участков столичных магистралей. Если на какомто из них отмечается затруднение, значит, в периметре полутора–двух километров находится его причина. Чаще всего это банальное ДТП.

Ощутимые результаты

По сравнению с 2010 годом скорость движения на московских дорогах выросла на 16 процентов — с 45 до 52 километров в час.

Благодаря тому, что на дорогах стало свободнее, среднее время, за которое скорая помощь приезжает на вызовы, сократилось с 17,5 минуты в 2010 году до 12,4 минуты в 2017 году. До места, где случилось дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, карета скорой помощи сегодня доезжает в среднем за 7,6 минуты.

Тому, что Москва поехала, во многом способствует работа Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, и в частности — Ситуационного центра ЦОДД. К примеру, сотрудники службы «Дорожного патруля» помогают быстрее оформить как мелкие, так и серьезные ДТП.

— Информация о дорожно-транспортных происшествиях поступает в Ситуационный центр. Если случай сложный, и движение серьезно затруднено, к нам обращается ГИБДД . Нужно отметить позитивный тренд: время оформления и ликвидации серьезных ДТП снижается. Если несколько лет назад можно было по 5–7 часов ждать, пока ситуация разрешится, то в этом году было лишь несколько крупных ДТП, и их разбор ни разу не занимал более четырех часов, — рассказал начальник дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Сергей Стоянов.

Вплоть до 2011 года в Москве не было цивилизованной службы такси. Рынок был диким, а цены — ощутимо высокими. Благодаря действиям правительства столицы по легализации отрасли и появлению агрегаторов такси превратилось в доступный и востребованный у горожан общественный транспорт.

— Среднее время подачи такси по всей Москве сегодня составляет пять-семь минут, а в центральной части города машина может быть подана в течение одной-трех минут, — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

Отношение к платным парковкам в первые годы их существования в столице было неоднозначным. Но сегодня мало кто будет не согласен с тем, что именно благодаря платным парковкам в пределах Третьего транспортного кольца можно без особых проблем оставить машину, а по тротуарам можно спокойно передвигаться пешком. Причем прямо, а не зигзагами между автомобилями. На сегодняшний день в Москве насчитывается порядка 80 тысяч платных парковочных мест. Средняя продолжительность парковочной сессии составляет 1 час 20 минут, в зонах с повышенным тарифом — менее часа. Средства, вырученные от платных парковок, направляются на благоустройство районов столицы. Кстати, летом все городские парковки бесплатны для мотоциклистов. В июне в Госдуму внесли законопроект, предлагающий отменить плату за парковку для электромобилей.

ЦИФРЫ

25,7 КИЛОМЕТРА дорог введено в эксплуатацию в течение первого полугодия 2018 года.

3600 КИЛОМЕТРОВ составляет общая протяженность дорог города Москвы.

700 КИЛОМЕТРОВ дорог соорудили в городе за семь лет.

90 ПРОЦЕНТОВ пассажиров оплачивают проезд в городском транспорте картой «Тройка».

40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК круглосуточно возводят дорожные объекты столицы.