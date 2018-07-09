Индуса насквозь пронзило арматурой в аварии с грузовиком. Он выжил

Тело 25‐летнего индийца пропорол полутораметровый металлический прут, когда тот ехал со свадьбы. Несмотря на повреждения, мужчина остался жив. Об этом написал Daily Mail.

Пострадавшего зовут Камаль Праджапат. В его машину въехал грузовик, полный металлических штырей. Один из них и пронзил Камаля в момент столкновения.

На снимке видно, что стержень вошел в правое плечо, чудом не задев жизненно важные органы. Пока на место аварии добралась скорая, Камаль потерял много крови. Его оперативно госпитализировали. Операция длилась три часа. Сейчас пострадавший в больнице, его жизни ничто не угрожает.

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