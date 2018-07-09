Ещё
Индуса насквозь пронзило арматурой в аварии с грузовиком. Он выжил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Индуса насквозь пронзило арматурой в аварии с грузовиком. Он выжил 

360tv.ru 21 минуту назад
Тело 25‐летнего индийца пропорол полутораметровый металлический прут, когда тот ехал со свадьбы. Несмотря на повреждения, мужчина остался жив. Об этом написал Daily Mail.
Пострадавшего зовут Камаль Праджапат. В его машину въехал грузовик, полный металлических штырей. Один из них и пронзил Камаля в момент столкновения.
На снимке видно, что стержень вошел в правое плечо, чудом не задев жизненно важные органы. Пока на место аварии добралась скорая, Камаль потерял много крови. Его оперативно госпитализировали. Операция длилась три часа. Сейчас пострадавший в больнице, его жизни ничто не угрожает.
В России родственникам пациентов разрешили круглосуточно посещать реанимации московских клиник. Новый порядок и правила посещения пациентов утвердил департамент здравоохранения города Москвы.
360tv.ru: последние новости
Авария с участием трактора покалечила российских туристов в Турции Два человека погибли в аварии под Орлом Двухмесячный малыш стал участником ДТП в Ачинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение