Маленький алтаец пришел на работу к папе-трактористу и получил сотрясение мозга

Внештатная ситуация случилась во время работы механизатора из Кулундинского района Алтая. Во время буксировки железобетонной плиты оборвался металлический трос. Из‐за этого пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс‐служба СК РФ по региону.

Несчастный случай произошел 28 июня 2018 года. Мужчина управлял трактором K-700, в который в нарушение всех правил посадил своего 10-летнего сына. Когда металлический конструкция оборвалась, ее фрагмент пробил заднее стекло кабины и попал в голову мальчика. Пострадавшего с открытой черепной-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Следователи намерены дать правовую оценку действиям тракториста. Расследование продолжается.

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с трактором в Турции. ДТП произошло на трассе Мугла — Фетхие в уезде Ортаджа. Отдыхающие выехали из курортного города Мармарис и направлялись в международный аэропорт Даламан. В результате аварии по крайней мере шесть человек пострадали.