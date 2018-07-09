На Урале полицейские застрелили агрессивного пса, чтобы помочь его хозяину

В Екатеринбурге полицейские были вынуждены застрелить агрессивного пса, который не подпускал никого к своему хозяину. Прохожие были обеспокоены тем, что мужчина лежал на земле и не вставал, об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел накануне днем. На газоне возле дома на проспекте Космонавтов, 81 лежал мужчина. Вокруг него бегал американский стаффордширский терьер и не подпускал никого к лежащему на земле человеку, а когда прохожие пытались оказать помощь мужчине, собака кидалась на них. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Когда правоохранители приехали, пес не давал им выйти из машины. На видеозаписи с места проишествия видно, что автомобиль то едет вперед, то сдает назад, однако терьер носится вокруг него, пытается прокусить колеса и отрывает брызговики с задней части УАЗа . В итоге, чтобы подобраться к телу, полицейские были вынуждены применить оружие и застрелить пса.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в результате инцидента от агрессивного пса пострадали несколько человек, а мужчина, лежавший на земле, оказался пьян. «В больницу были доставлены не только покусанные, но и хозяин собаки. В территориальном отделении внутренних дел проводится служебная проверка. В отношении владельца агрессивного животного стражи порядка завели административное дело за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии», — заявил пресс-атташе областного полицейского главка.

Новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи разделились на два лагеря: одни обвиняли правоохранителей в беспощадности и жестоком обращении с животными, а другие, напротив, были согласны с такими действиями, так как человеку нужна была помощь, но пес попросту не давал оказать ее. В областном ГУ МВД пояснили, что у полицейских не было другого выхода. «По идее, собака не виновата, она воспитана защищать своего хозяина. Но тут она бросалась на других людей, не давала оказать помощь. А если бы человек умер? Что бы потом говорили люди про полицейских? Здесь однозначно сотрудники полиции действовали в установленном порядке. Я не меньше вашего люблю животных, но, когда такое безобразие происходит… Если ты слишком пьян, то мог хотя бы намордник надеть на свою собаку. Тогда бы ее просто отогнали, зная, что она не укусит. А тут реально нет возможности оказать человеку помощь, что еще можно сделать?» — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Напомним, в апреле в Екатеринбурге 4-летняя малышка пострадала от нападения стаффорда. По словам мамы девочки, оттащить пса от ребенка не могли трое взрослых мужчин.