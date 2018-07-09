Трёхлетний малыш попал в аварию на Ставрополье

Трёхлетний мальчик выжил в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Авария произошла 8 июля на выезде из села Дунаевка Минераловодского горокруга. Легковой автомобиль столкнулся с праворульным микроавтобусом, врезавшись в его левый бок. На место происшествия выехали спасатели.

В легковом автомобиле находилась семья с двумя детьми. Трёхлетний малыш сидел возле отца на переднем сидении. К счастью, в машине вовремя сработали подушки безопасности, а ребёнок находился в автокресле. Ни один из членов семьи не пострадал, но отец и маленький сын были очень напуганы аварией.