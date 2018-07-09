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В Ноябрьске хулиган возместил затраты на лечение избитого им человека
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В Ноябрьске хулиган возместил затраты на лечение избитого им человека 

Noyabrsk24.ru 20 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Иск был подан страховой компанией. По решению суда, мужчина должен был выплатить 45 тысяч рублей — в такую сумму обошлось лечение пострадавшего в медучреждении.
Как сообщает окружная прокуратура, инцидент произошёл в марте 2015 года. По данным ведомства, хулиган несколько раз ударил кулаком оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу, позже, степень тяжести его травм ценили как среднюю.
«Для пострадавшего лечение было бесплатным, все расходы, согласно закону об обязательном медицинском страховании, понесла страховая компания. Стоимость оказанных услуг превысила 45 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Решение по делу суд вынес в августе 2017 года, а в конце июня 2018 нарушитель полностью возместил затраты страховщиков.
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