В Ноябрьске хулиган возместил затраты на лечение избитого им человека

Иск был подан страховой компанией. По решению суда, мужчина должен был выплатить 45 тысяч рублей — в такую сумму обошлось лечение пострадавшего в медучреждении.

Как сообщает окружная прокуратура, инцидент произошёл в марте 2015 года. По данным ведомства, хулиган несколько раз ударил кулаком оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу, позже, степень тяжести его травм ценили как среднюю.

«Для пострадавшего лечение было бесплатным, все расходы, согласно закону об обязательном медицинском страховании, понесла страховая компания. Стоимость оказанных услуг превысила 45 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Решение по делу суд вынес в августе 2017 года, а в конце июня 2018 нарушитель полностью возместил затраты страховщиков.