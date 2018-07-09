Под Волгоградом ремонтируют дорогу «Качалинская — Вертячий — Гумрак»

В Городищенском районе Волгоградской области строители приступили к ремонту дороги «Качалинская — Вертячий — Гумрак». Им предстоит привести в порядок 15 километров трассы.

По данным пресс-службы губернатора, на данном участке дороги будет уложено покрытие из асфальтобетонной смеси, отремонтированы обочины, нанесена разметка.

Напомним, регион второй год участвует в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, в частности, за 2017 год было отремонтировано 174,9 километров дорог; построено 24,9 километров освещения; установлено 4139 дорожных знаков, 36 светофоров; обустроено восемь пешеходных переходов, 108 остановок. Кроме того, были обновлены пять участков федеральных трасс и 12 региональных; 63 улицы Волгограда и шесть Волжского.