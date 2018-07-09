В Краснодаре запретят парковку на участке улицы Старокубанской

В Краснодаре внесут изменения в организацию дорожного движения по четной стороне улицы Старокубанской в районе геронтологического центра «Екатеринодар», сообщает пресс-служба администрации города.

Здесь появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. «Запрет на парковку автомобилей необходим для обеспечения беспрепятственного подъезда к геронтологическому центру «Екатеринодар». Такие меры также повысят уровень безопасности дорожного движения на этом участке», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Движение по новой схеме будет организовано с 20 июля.