М. Ликсутов: Более 760 новых автобусов закупит Мосгортранс и коммерческие перевозчики Москвы до конца года

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«768 новых автобусов закупят для Москвы до конца 2018 г. Из них 571 автобус экологического класса «Евро-5» пополнит парк Мосгортранса, еще 197 — парки коммерческих перевозчиков, которые будут обслуживать по госконтрактам 29 новых маршрутов наземного транспорта», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что все новые автобусы будут отвечать самым высоким требованиям, которые столица предъявляет к новому подвижному составу городского транспорта.

«Автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиа-экранами и слотами для зарядки мобильных устройств. Транспортные средства будут низкопольными, их оборудуют откидными пандусами (аппарелями) и креплениями для инвалидных кресел», — заключил М. Ликсутов.