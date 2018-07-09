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СК Башкирии проводит проверку по факту высадки детей из автобуса в позднее время
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СК Башкирии проводит проверку по факту высадки детей из автобуса в позднее время 

ГОРОБЗОР.РУ 19 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
СК Башкирии начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщает Следком, вечером 7 июля водитель маршрутки высадил двоих детей вдали необходимой им остановки.
По предварительным данным, водитель маршрутного такси направлялся по маршруту от ТЦ «Мега» в микрорайон Сипайлово. В тот день на территории торгового центра проходил молодежный фестиваль. Мужчина высадил двух несовершеннолетних на остановке «Спортивная» и отказался двигаться далее. Это произошло после 22:00. Водитель сослался на изменение маршрута.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и очевидцы события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в Следкоме.
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