СК Башкирии проводит проверку по факту высадки детей из автобуса в позднее время

СК Башкирии начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщает Следком, вечером 7 июля водитель маршрутки высадил двоих детей вдали необходимой им остановки.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси направлялся по маршруту от ТЦ «Мега» в микрорайон Сипайлово. В тот день на территории торгового центра проходил молодежный фестиваль. Мужчина высадил двух несовершеннолетних на остановке «Спортивная» и отказался двигаться далее. Это произошло после 22:00. Водитель сослался на изменение маршрута.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и очевидцы события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в Следкоме

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