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Следователи проверят информацию о высадке из маршрутки детей за 6 км до остановки в Уфе
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Следователи проверят информацию о высадке из маршрутки детей за 6 км до остановки в Уфе 

ТАСС 17 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 9 июля. /ТАСС/. Следственные органы проверят информацию о высадке из маршрутки за 6 км до остановки детей, которые в вечернее время возвращались с молодежного фестиваля в Уфе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.
"По предварительным данным, водитель маршрутного такси 7 июля после одного из молодежных фестивалей высадил несовершеннолетних, направлявшихся в микрорайон «Сипайлово», на остановке «Спортивная». Он отказался ехать далее, сославшись на изменение маршрута, хотя было позже 22:00", — говорится в сообщении.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сейчас устанавливаются очевидцы события, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.
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