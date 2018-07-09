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Пробке нет конца: западный выезд из города встал намертво
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Пробке нет конца: западный выезд из города встал намертво 

ufa1.ru 19 часов назад
Фото: ufa1.ru
Скорость на всем участке едва превышает два километра в час  В связи с ремонтом спуска-подъема на участке от Затонского кольца до перекрестка Галле-Зорге, жители, пытающиеся покинуть город с этого направления встали в жесточайшей пробке. Скорость движения на участке от Затонского кольца во все возможные стороны, и на въезд и на выезд из города, не превышает двух километров в час.
Положение усугубляет ряд мелких ДТП. которые устроили водители, потерявшие всяческое терпение и пытающиеся вклиниваться, вопреки всем правилам, на каждый свободный метр асфальта. Судя по всему, ближайшие несколько часов выехать из города, равно как и попасть в него с этого направления будет почти невозможно. Если есть возможность, оставайтесь дома, на работе или у друзей, родственников.
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