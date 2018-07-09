В Тольятти сотрудник металлопрокатного завода скончался от черепно-мозговой травмы

Предприятие, где произошёл несчастный случай, занимается изготовлением металлоконструкций

В Самарской области стартовала проверка по факту несчастного случая на тольяттинском ООО «Стальсервис-ТЛ». Всё дело в том, что на предприятии, которое занимается изготовлением стальных конструкций, скончался один из сотрудников. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

— Инцидент произошёл 26 июня этого года. Сотрудник предприятия, заточник, был обнаружен на рабочем месте с черепно-мозговой травмой при невыясненных обстоятельствах, — рассказали в региональном Минтруде

Врачи боролись за жизнь мужчины в течение трёх дней. Но спасти его не удалось. Заточник скончался в медицинском учреждении спустя три дня после происшествия.