Ещё
В Тольятти сотрудник металлопрокатного завода скончался от черепно-мозговой травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти сотрудник металлопрокатного завода скончался от черепно-мозговой травмы 

63.ru 19 часов назад
Фото: 63.ru
Предприятие, где произошёл несчастный случай, занимается изготовлением металлоконструкций
В Самарской области стартовала проверка по факту несчастного случая на тольяттинском ООО «Стальсервис-ТЛ». Всё дело в том, что на предприятии, которое занимается изготовлением стальных конструкций, скончался один из сотрудников. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
— Инцидент произошёл 26 июня этого года. Сотрудник предприятия, заточник, был обнаружен на рабочем месте с черепно-мозговой травмой при невыясненных обстоятельствах, — рассказали в региональном Минтруде.
Врачи боролись за жизнь мужчины в течение трёх дней. Но спасти его не удалось. Заточник скончался в медицинском учреждении спустя три дня после происшествия.
63.ru: последние новости
«Мотоциклист пролетел метров 40»: страшное ДТП случилось в Самаре на Советской Армии На Каховской — Свободы «Приора» завалила грузовик на бок «Женщина выбежала на проезжую часть»: в Тольятти водитель «Нивы Шевик» сбил насмерть пешехода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение